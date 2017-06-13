Он получил травму головы

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в аварии пострадал 11-летний мальчик: он был пассажиром одного из автомобилей-участников ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Honda Partner во время движения в сторону улицы Черняховского на нерегулируемом перекрестке не уступила уступила дорогу пользовавшемуся преимуществом автомобилю Subaru Impreza.

В результате столкновения мальчик, находившийся в автомобиле Partner, получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.