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​Lexus собрал массовое ДТП в центре Владивостока

Пострадал пассажир одного из авто
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Lexus собрал массовое ДТП в центре Владивостока, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла в светлое время суток.

49-летний водитель автомобиля марки Lexus направлялся со стороны улицы Первая Морская в сторону Светланской. В районе дома №16 по улице Алеутская он не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущим автомобилем Suzuki Vitara (за рулем был мужчина 1955 года рождения). Suzuki по инерции въехал в Honda Fit. Пострадал 37-летний пассажир Honda: мужчина получил сотрясение и ушиб левого виска.

Детали ДТП выясняются.

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