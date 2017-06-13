Во Владивостоке появились новые улицы

Таманская, Таганрогская и Феодосийская

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Работа по наименованию улиц продолжается во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Таманская, Таганрогская, Феодосийская – такие улицы появились в Первомайском районе приморской столицы. Решение об их наименовании было принято на очередном заседании комиссии по городской топонимике. Затем новые названия были закреплены специальным постановлением.

Новые улицы расположены в районе улицы Можайской. Неподалёку с ними находятся ранее наименованные комиссией улицы Архангельская, Сочинская, Новороссийская - в честь городов, которые, как и Владивосток, расположены на берегу морей. Члены комиссии продолжили этот блок и наименовали новые улицы с учётом их местоположения.

Официальные наименования получили ещё две улицы. Улица Пришвина – располагается в районе улицы 5-й Ключ. Как отметили присутствующие в ходе заседания комиссии, Михаил Пришвин, побывав на Дальнем Востоке в 1930-х годах, описывал красоты нашей природы.

Ещё одна улица, за которой закреплено официальное наименование, - ул. Дальняя. Она расположена в районе Карьерной.

Напомним, в комиссию по городской топонимике входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, начальник Владивостокского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП «Почта России» Елена Николаенко и другие эксперты.