Необычное объявление появилось в соцсетях Владивостока

"Нужна девушка на 30-50 минут"

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В одной из самых популярных социальных сетей Владивостока появилось необычное объявление, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В сообществе БАРАХОЛКА г. ВЛАДИВОСТОКA появилосб объявление, которое удивило пользователей соцсети. Подписчик, приславший фото, сообщает, что нуждается в девушке. Однако, требования к претендентке необычные:

"Нужна брюнетка, умеющая хорошо врать. Можно актрису", - говорится в сообщение.

Сам автор текста утверждает, что девушка нужна на 30-50 минут. Далее сообщается, что нет никакого интима, описаны предположительные внешние данные, а также указан номер телефона и часы, когда можно звонить. За девушку хозяин объявления готов дать 2 000 рублей.

Владивостокцы отнеслись с юмором к данному объявлению, а у некоторых даже проснулось любопытство:

"Интересненько)что за афера?)я брюнетка и врать умею))))", - пишет подписчица.

"Скандалы, интриги, расследования :) Блин, прям любопытство распирает)", - подхватывает еще одна девушка.