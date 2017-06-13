За неделю во Владивостоке произошло более 400 аварий

Зарегистрировано 2,2 тысячи нарушений

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в ГИБДД Владивостока было зарегистрировано 2 204 нарушения ПДД, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ведомства. Зарегистрирована 441 авария (263 с материальным ущербом, 58 с составлением европротоколов). В 11 авариях пострадало 11 человек.

Составлен 431 протокол о нарушениях ПДД со стороны пешеходов, 16 в отношении водителей автобусов, 60 - в отношении таксистов.

201 водителя накажут за не предоставление преимущества пешеходам, 226 - за тонировку не по ГОСТу, 376 - за нарушение правил парковки.

Правила перевозки детей нарушили 92 автородителя. В остановленных инспекторами авто находились 80 пьяных водителей, а также 49 злостных должников по административным штрафам. Кроме того, составлено 17 протоколов по выездам на полосу встречного движения. Инспекторы владивостокской ГАИ остановили 138 любителей "погонять".

На штраф-стоянку доставлен 365 автомобилей.