Во Владивостоке в уикенд произошло более 80 аварий

В трех авариях пострадали три человека

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, в столице Приморья на минувших выходных было зарегистрировано 82 ДТП, 48 из которых - с материальным ущербом. Участники 7 столкновений составили европротоколы. В трех авариях пострадали три человека.

Сотрудники ДПС приморской столицы за субботу и воскресенье составили 599 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 58 протокола по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 21 водитель сел за руль пьяными - но был остановлен патрулем ДПС. 48 автомобилистов были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость.

Владивостокские полицейские составили 34 протокола по чрезмерной тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 56 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушили 124 автолюбителя. На штраф-стоянку доставлено 115 авто.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 74 пешехода, 6 водителей автобусов и 9 таксистов.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 19 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).