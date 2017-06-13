В администрации Владивостока будут чествовать медицинских работников

Торжественное собрание пройдет 15 июня

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В преддверии этого замечательного праздника в администрации города Владивостока состоится торжественная церемония чествования медиков.

Как рассказали в отделе по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города, торжественное собрание состоится в предстоящий четверг, 15 июня. Врачей, медсестёр, лаборантов и других представителей системы здравоохранения поздравят с профессиональным праздником и вручат им заслуженные награды - почётные грамоты, денежные премии, благодарственные письма и памятные подарки.