Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам

В конечном итоге, сотрудникам УФССП удалось осуществить задуманное

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Судебным приставам Находки, выехавшим на место совершения исполнительных действий по проверке имущественного положения должника, пришлось столкнуться с гражданином, который всеми способами пытался избежать ареста автомобиля, пытаясь выдать себя за совершенно другого человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП по Приморью.

Так, судебные приставы совместно с представителем банка совершили выезд к месту проживания приморца для ареста автомобиля Toyota Noah.

Обнаружив автомобиль во дворе дома, судебные приставы поднялись к должнику и позвонили в квартиру, однако женщина, представившись женой должника, из-за двери сказала, что мужа нет дома и дверь она открывать никому не будет. Судебный пристав, объяснив гражданке, что в таком случае машина будет арестована без участия самого должника, спустился во двор и приступил к составлению акта описи и ареста автомашины.

В этот момент во двор выбежала супруга должника, открыла дверь иномарки, села за руль и вознамерилась уехать. Однако покинуть территорию двора ей не удалось, так как выезд был заблокирован служебным автомобилем судебных приставов. Гражданке пришлось выйти из автомобиля.

Спустя несколько минут на помощь своей жене выбежал уже сам должник, которого ранее, по словам супруги, не было дома. Подскочив к автомобилю, он сорвал госномер. Однако когда судебный пристав приступил к составлению протокола о воспрепятствовании законной деятельности судебного пристава, должник согласился подписать акт описи и ареста.

Автомобиль был опечатан и оставлен на ответственное хранение должнику.

Но поскольку гражданин так и не приступил к погашению долга, судебным приставом было принято решение изъять автомобиль и поместить его на временную стоянку арестованного имущества. Должник, завидев во дворе дома судебных приставов, немедленно сел в машину и скрылся. Однако судебные приставы, оценив ситуацию, поехали к месту его работы и не ошиблись в выборе направления. Через некоторое время там же появился и сам должник.

Удивленный таким неожиданным поворотом событий гражданин был вынужден выйти из машины.

Судебные приставы совместно с представителем взыскателя вызвали эвакуатор и в присутствии должника и понятых изъяли транспортное средство, отправив его на стоянку временного хранения.

Если в течение установленного законом срока мужчина так и не погасит долг, автомобиль будет передан на реализацию.