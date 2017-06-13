Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам 12:54, 13 июня Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам
Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера 12:43, 13 июня Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера
ДГК сообщила о переносе четвертого этапа гидравлических испытаний 10:25, 13 июня ДГК сообщила о переносе четвертого этапа гидравлических испытаний (Адреса)
Новостная лента
Июнь, 13 вторник
13:00
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
12:54
Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам
12:43
Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера
12:32
В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству
12:20
Два земельных участка во Владивосто​ке выставлены на торги Адреса
12:09
Завтра во Владивостоке пройдёт общегородская акция «Сдай кровь - сохрани жизнь!»
11:57
Запрет водить авто не остановил приморца
11:46
80% россиян патриоты, но половина из них не называет себя так вслух
11:35
Вторая смена пришкольных лагерей открылась сегодня во Владивостоке
11:24
Владимир Путин заявил о преодолении ослабления государственности
11:13
В Находке сгорело кафе
11:02
Японская организация Джетро может открыть офис на Дальнем Востоке
10:47
Минэкономразвития: ​Рубль упадет к концу лета
10:36
Россия уничтожила почти 99% химоружия
10:25
ДГК сообщила о переносе четвертого этапа гидравлических испытаний Адреса
10:14
27-летний житель Владивостока «задолжал» 500 тысяч за моральный вред Фото
10:03
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
09:53
Заключительный этап гидравлических испытаний стартует во Владивостоке сегодня
09:42
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
09:41
В Приморье под суд пойдет наркоман, который до смерти избил знакомого
09:30
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:19
Гороскоп на 13 июня
09:12
Приморец обокрал женщину, воспользовавшись ее беспомощностью
09:06
Вечером во Владивостоке ожидается небольшой дождь
08:17
Магнитные бури в июне 2017 года: расписание по дням, неблагоприятные дни
07:22
Ученые узнали рост идеального любовника
06:01
Ксения Собчак беременна вторым ребенком
04:52
Комплексный план развития Владивостока представят на ВЭФ-2017
03:31
Ученые узнали, как можно быстро заснуть
02:01
В Приморье во вторник начнется приведение к бою вооружения БТРов на «Бамбурово»
01:06
Владивостокские курсанты участвовали в соревнованиях ко Дню России Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам

В конечном итоге, сотрудникам УФССП удалось осуществить задуманное
Фото: Conafriq.com Фото: Conafriq.com
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Судебным приставам Находки, выехавшим на место совершения исполнительных действий по проверке имущественного положения должника, пришлось столкнуться с гражданином, который всеми способами пытался избежать ареста автомобиля, пытаясь выдать себя за совершенно другого человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП по Приморью.

Так, судебные приставы совместно с представителем банка совершили выезд к месту проживания приморца для ареста автомобиля Toyota Noah.

Обнаружив автомобиль во дворе дома, судебные приставы поднялись к должнику и позвонили в квартиру, однако женщина, представившись женой должника, из-за двери сказала, что мужа нет дома и дверь она открывать никому не будет. Судебный пристав, объяснив гражданке, что в таком случае машина будет арестована без участия самого должника, спустился во двор и приступил к составлению акта описи и ареста автомашины.

В этот момент во двор выбежала супруга должника, открыла дверь иномарки, села за руль и вознамерилась уехать. Однако покинуть территорию двора ей не удалось, так как выезд был заблокирован служебным автомобилем судебных приставов. Гражданке пришлось выйти из автомобиля.

Спустя несколько минут на помощь своей жене выбежал уже сам должник, которого ранее, по словам супруги, не было дома. Подскочив к автомобилю, он сорвал госномер. Однако когда судебный пристав приступил к составлению протокола о воспрепятствовании законной деятельности судебного пристава, должник согласился подписать акт описи и ареста.

Автомобиль был опечатан и оставлен на ответственное хранение должнику.

Но поскольку гражданин так и не приступил к погашению долга, судебным приставом было принято решение изъять автомобиль и поместить его на временную стоянку арестованного имущества. Должник, завидев во дворе дома судебных приставов, немедленно сел в машину и скрылся. Однако судебные приставы, оценив ситуацию, поехали к месту его работы и не ошиблись в выборе направления. Через некоторое время там же появился и сам должник.

Удивленный таким неожиданным поворотом событий гражданин был вынужден выйти из машины.

Судебные приставы совместно с представителем взыскателя вызвали эвакуатор и в присутствии должника и понятых изъяли транспортное средство, отправив его на стоянку временного хранения.

Если в течение установленного законом срока мужчина так и не погасит долг, автомобиль будет передан на реализацию.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера
12:43, 13 июня 2017 Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера

Подозреваемым грозит до 7 лет колонии со штрафом

В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству
12:32, 13 июня 2017 В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству

"Продажа мотоцикла" может стоить 5 лет свободы

Запрет водить авто не остановил приморца
11:57, 13 июня 2017 Запрет водить авто не остановил приморца

Мужчина наказан исправительными работами

В Находке сгорело кафе
11:13, 13 июня 2017 В Находке сгорело кафе

Обстоятельства случившегося выясняются

27-летний житель Владивостока «задолжал» 500 тысяч за моральный вред
10:14, 13 июня 2017 27-летний житель Владивостока «задолжал» 500 тысяч за моральный вред

Из-за нежелания отдать деньги мужчина лишился автомобиля

Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
10:03, 13 июня 2017 Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека

В полиции составлены соответствующие протоколы

В Приморье под суд пойдет наркоман, который до смерти избил знакомого
09:41, 13 июня 2017 В Приморье под суд пойдет наркоман, который до смерти избил знакомого

Запрещенное вещество он хранил во флаконе из-под шампуня