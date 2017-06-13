Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера

Подозреваемым грозит до 7 лет колонии со штрафом

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Два жителя города Находка Приморского края отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера: 84-летний мужчина стал жертвой злоумышленников днем, на улице Малиновского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД края. Потерпевший проживает в Доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные отобрали у него деньги и сумку с продуктами питания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны: ими оказались местные ранее судимые жители возрастом 31 и 34 года.

Возбуждено дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом. Сейчас они находятся в СИЗО.