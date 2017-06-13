"Продажа мотоцикла" может стоить 5 лет свободы

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству: 32-летний житель поселка Славянка обратился в полицию с заявлением о похищении 100 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Установлено, что в начале марта 2017 года потерпевший нашел в Сети объявление о продаже мотоцикла.

По договоренности с продавцом о внесении залога мужчина через онлайн-банк перечислил на предоставленные реквизиты оговоренную сумму (100 тысяч). В дальнейшем он договорился встретиться с продавцом в Уссурийске и оплатить остальную часть стоимости после осмотра мотоцикла.

Однако после получения денег мошенник под различными предлогами отменял встречу с покупателем, а в дальнейшем просто отключил телефон.

Полицейскими по подозрению в мошенничестве задержан 28-летний житель Уссурийска. В отделе полиции она дал признательные показания и пояснил, что похищенные путем обмана денежные средства потратил по своему усмотрению. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Молодому человеку грозит колония на срок до пяти лет.