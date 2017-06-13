Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам 12:54, 13 июня Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам
Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера 12:43, 13 июня Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера
ДГК сообщила о переносе четвертого этапа гидравлических испытаний 10:25, 13 июня ДГК сообщила о переносе четвертого этапа гидравлических испытаний (Адреса)
Новостная лента
Июнь, 13 вторник
13:00
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
12:54
Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам
12:43
Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера
12:32
В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству
12:20
Два земельных участка во Владивосто​ке выставлены на торги Адреса
12:09
Завтра во Владивостоке пройдёт общегородская акция «Сдай кровь - сохрани жизнь!»
11:57
Запрет водить авто не остановил приморца
11:46
80% россиян патриоты, но половина из них не называет себя так вслух
11:35
Вторая смена пришкольных лагерей открылась сегодня во Владивостоке
11:24
Владимир Путин заявил о преодолении ослабления государственности
11:13
В Находке сгорело кафе
11:02
Японская организация Джетро может открыть офис на Дальнем Востоке
10:47
Минэкономразвития: ​Рубль упадет к концу лета
10:36
Россия уничтожила почти 99% химоружия
10:25
ДГК сообщила о переносе четвертого этапа гидравлических испытаний Адреса
10:14
27-летний житель Владивостока «задолжал» 500 тысяч за моральный вред Фото
10:03
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
09:53
Заключительный этап гидравлических испытаний стартует во Владивостоке сегодня
09:42
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
09:41
В Приморье под суд пойдет наркоман, который до смерти избил знакомого
09:30
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:19
Гороскоп на 13 июня
09:12
Приморец обокрал женщину, воспользовавшись ее беспомощностью
09:06
Вечером во Владивостоке ожидается небольшой дождь
08:17
Магнитные бури в июне 2017 года: расписание по дням, неблагоприятные дни
07:22
Ученые узнали рост идеального любовника
06:01
Ксения Собчак беременна вторым ребенком
04:52
Комплексный план развития Владивостока представят на ВЭФ-2017
03:31
Ученые узнали, как можно быстро заснуть
02:01
В Приморье во вторник начнется приведение к бою вооружения БТРов на «Бамбурово»
01:06
Владивостокские курсанты участвовали в соревнованиях ко Дню России Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству

"Продажа мотоцикла" может стоить 5 лет свободы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству: 32-летний житель поселка Славянка обратился в полицию с заявлением о похищении 100 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Установлено, что в начале марта 2017 года потерпевший нашел в Сети объявление о продаже мотоцикла. 

По договоренности с продавцом о внесении залога мужчина через онлайн-банк перечислил на предоставленные реквизиты оговоренную сумму (100 тысяч). В дальнейшем он договорился встретиться с продавцом в Уссурийске и оплатить остальную часть стоимости после осмотра мотоцикла.

Однако после получения денег мошенник под различными предлогами отменял встречу с покупателем, а в дальнейшем просто отключил телефон.

Полицейскими по подозрению в мошенничестве задержан 28-летний житель Уссурийска. В отделе полиции она дал признательные показания и пояснил, что похищенные путем обмана денежные средства потратил по своему усмотрению. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Молодому человеку грозит колония на срок до пяти лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Запрет водить авто не остановил приморца
11:57, 13 июня 2017 Запрет водить авто не остановил приморца

Мужчина наказан исправительными работами

В Находке сгорело кафе
11:13, 13 июня 2017 В Находке сгорело кафе

Обстоятельства случившегося выясняются

27-летний житель Владивостока «задолжал» 500 тысяч за моральный вред
10:14, 13 июня 2017 27-летний житель Владивостока «задолжал» 500 тысяч за моральный вред

Из-за нежелания отдать деньги мужчина лишился автомобиля

Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
10:03, 13 июня 2017 Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека

В полиции составлены соответствующие протоколы

В Приморье под суд пойдет наркоман, который до смерти избил знакомого
09:41, 13 июня 2017 В Приморье под суд пойдет наркоман, который до смерти избил знакомого

Запрещенное вещество он хранил во флаконе из-под шампуня

Приморец обокрал женщину, воспользовавшись ее беспомощностью
09:12, 13 июня 2017 Приморец обокрал женщину, воспользовавшись ее беспомощностью

Потерпевшая лишилась золотой цепочки

Фура перевернулась в кювет в Приморье
17:05, 12 июня 2017 Фура перевернулась в кювет в Приморье

По предварительным данным, есть пострадавшие