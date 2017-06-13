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Общество

Два земельных участка во Владивосто​ке выставлены на торги

Торги пройдут 18 августа 2017 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

АИЖК объявило аукцион по продаже двух земельных участков общей площадью 3,15 га во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Первый участок площадью 1,65 га расположен в 8 км от центра Владивостока по адресу: улица Днепровская, 100 (кадастровый номер – 25:28:040012:2193). На участок получен ГПЗУ с общей площадью застройки 9 892 кв.м и высотой до 80 м. На участке можно построить склады, автостоянки, гаражи, АЗС с объектами обслуживания (магазин, кафе), автомойки, станции технического обслуживания автомобилей и иные объекты. Земля свободна от строений, рядом находятся здания производственно-складского назначения. Начальная цена продажи участка составляет 14,95 млн руб.

Еще один участок площадью 1,5 га расположен в районе улицы Сабанеева, 22 (кадастровый номер – 25:28:040011:595). Его площадь составляет 1,5 га, он расположен в 6 км от центра Владивостока. На участок получен ГПЗУ для размещения многоквартирных жилых домов с общей площадью застройки 9 тысяч кв. м. и высотой от 6 до 30 этажей. Участок окружен жилой застройкой, ГСК и лесным массивом. Начальная цена продажи участка составляет 38,2 млн руб.

Торги пройдут 18 августа 2017 года.

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