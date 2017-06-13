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Завтра во Владивостоке пройдёт общегородская акция «Сдай кровь - сохрани жизнь!»

День донора
Фото: O-mir.ru Фото: O-mir.ru
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Завтра, 14 июня, будет отмечаться Всемирный день донора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Во Владивостоке в этот день пройдёт общегородская акция «Сдай кровь - сохрани жизнь!». Стать донором крови и её компонентов приглашаются горожане возрастом 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Как рассказали в отделе по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока, сдать кровь и тем самым помочь людям, которые в ней нуждаются, горожане смогут с 8:30 до 13 часов в Краевой станции переливания крови по адресу: улица Октябрьская, 6. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской по городу Владивостоку.

Все участники акции, кто впервые сдаст кровь, получит подарки от администрации города Владивостока.

Напомним, что организатором акции «Сдай кровь - сохрани жизнь!» выступают администрация города Владивостока и ГБУЗ «Краевая станция переливания крови».

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