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Запрет водить авто не остановил приморца

Мужчина наказан исправительными работами
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Побудительным мотивом для перечисления денежных средств на содержание ребенка для приморца послужило ограничение в праве управления транспортным средством, наложенное судебным приставом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССп по Приморью.

Игнорируя повестки судебного пристава, неплательщик также не принял во внимание установленный запрет и сел за руль своего автомобиля. Однако долго передвигаться по дорогам Октябрьского района на автотранспорте мужчине не пришлось: его машину остановили госавтоинспекторы, которые при проверке документов выяснили, что действие водительского удостоверения данного гражданина приостановлено.

В отношении правонарушителя был составлен протокол в соответствии со ст. 17.17 КоАП РФ (нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом), а сам должник был доставлен в суд. Рассмотрев материалы административного правонарушения, суд признал приморца виновным и назначил наказание в виде исправительных работ.

На следующий день житель Октябрьского района самостоятельно явился в отдел судебных приставов и погасил долг в полном объеме.

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