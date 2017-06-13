Вторая смена пришкольных лагерей открылась сегодня во Владивостоке

Каждая смена длится три недели

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 июня, в школах Владивостока открылась вторая смена оздоровительных пришкольных лагерей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году лагеря базируются не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования. Так, например, сегодня один из них открылся во владивостокском Дворце детского творчества.

В течение каникул ребята в пришкольных лагерях заполнят свое свободное время полезными делами. Физкультура укрепит здоровье, развлекательно-познавательные игровые программы и подвижные игры поднимут настроение, а после активного досуга их ждет вкусный обед.

Пришкольные лагеря работают в две смены: с 1 июня и с 13 июня. Каждая смена длится три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8:30 часов утра до 14:30. Там он завтракает, обедает, принимает участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, испытывает свои силы в разных видах творчества. Всего за время летних каникул в пришкольных лагерях отдохнут более 10 000 школьников.