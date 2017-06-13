В Находке сгорело кафе

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Находка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в кафе, расположенном на Находкинском проспекте.

В считанные минуты огнеборцы прибыли к месту происшествия и приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели крыша, утеплитель и внутренняя отделка кафе.

В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Тушили пожар шесть человек личного состава и две единицы техники.