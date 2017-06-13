80% россиян патриоты, но половина из них не называет себя так вслух

39% опрошенных считает, что публично называть себя патриотом некрасиво

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Доля россиян, называющих себя патриотами, выросла до 78% с 57% в декабре 2006 года, сообщает фонд "Общественное мнение". Не считают себя патриотами 16% респондентов (уменьшение с 30% в 2006 году), показал опрос, проведенный 3-4 июня среди 1,5 тысяч человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

В целом 59% респондентов не видят ничего предосудительного в том, чтобы публично, вслух называть себя патриотом, однако 39% считают, что это нехорошо, некрасиво.

По мнению 50% россиян, люди становятся патриотами главным образом под влиянием патриотического воспитания. В то же время 41% уверен, что патриотизм просыпается в людях по другим причинам и специальное воспитание тут особой роли не играет.

С точки зрения большинства россиян, патриотом не может быть человек, который равнодушен к родной природе (73%), старается избежать службы в армии (68%), не знает историю своей страны (65%).

При этом респонденты не отказывают патриотам в возможности критиковать власти своей страны (61%), не знать текста гимна своей страны (58%), предпочитать иностранную, а не отечественную литературу и искусство (55%).

Отвечая на соответствующий вопрос, большинство россиян высказали мнение, что "быть или не быть патриотом - личное дело каждого гражданина" (71%), но свою страну патриот должен считать самой лучшей (72%).

12 июня в РФ отмечается годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России.