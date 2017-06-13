Владимир Путин заявил о преодолении ослабления государственности

России "удалось четко обозначить национальные интересы"

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия "и наш народ пережили не только стремительный прорыв к новому, а без этого невозможно развитие, но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев". В своем выступлении на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России президент отметил, что "все эти трудности были преодолены", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Год за годом, наряду с развитием демократических институтов, повышался уровень открытости общества, и приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что нужно идти вперед только крепкой самостоятельной и независимой страной", - сказал глава государства.

Он отметил, что "сила государства обеспечивается политической стабильностью, единством целей и консолидацией общества".

"Всем вместе нам удалось сохранить и надежно укрепить суверенитет своей страны, уникальное многообразие народов России и не допустить девальвации и забвения принципов гражданского патриотизма", - отметил президент.

Он заметил, что России "удалось четко обозначить национальные интересы": "Мы научились их твердо отстаивать, опираясь, в том числе, на исторический опыт", - подчеркнул Путин.