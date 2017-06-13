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Политика и экономика

Японская организация Джетро может открыть офис на Дальнем Востоке

Такой вариант предложили в Минвостокразвития
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Минвостокразвития считает целесообразным открытие офисов японской организации по развитию внешней торговли (Джетро) в Дальневосточном федеральном округе. Об этом заявил главы министерства Павел Волков на рабочей встрече с главой представительства Джетро в Москве Кунихиро Номура, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В настоящее время действуют два офиса Джетро в РФ – в Москве и Санкт-Петербурге.

- Мы хотим двигаться практически. Для этого было бы целесообразно Джетро рассмотреть возможность открытия еще одного офиса на Дальнем Востоке. Конечно, мы бы со своей стороны хотели, чтобы в перспективе таких офисов стало девять: во всех регионах Дальнего Востока, - сказал Волков.

Замглавы Минвостока проинформировал японскую сторону о введении в России механизма электронных виз. Первые пункты пропуска для прибытия через Свободный порт Владивосток по электронным визам заработают с 1 августа.

- Любой гражданин Японии сможет приехать во Владивосток на 8 дней в упрощенном порядке. Визу можно будет оформить на специально сайте за 4 дня до предполагаемой даты визита. Такой режим упростит возможность визита для туристов и предпринимателей, в том числе для представителей малого и среднего бизнеса. Надеемся, это поможет узнать Россию и наш Дальний Восток, и мы сможем двигаться навстречу друг другу, – подчеркнул замминистра.

Японская организация по развитию внешней торговли (Джетро) представляет собой правительственное агентство, которое занимается содействием в привлечении инвестиций, оказанию помощи в налаживании экспорта в Японию, взаимодействием с бизнесом Японии и других стран. Организация имеет 28 региональных отделений в крупнейших городах Японии и 77 представительств в 57 странах мира. Джетро является крупным исследовательским центром, осуществляет сбор и обработку экономической информации.

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