Минэкономразвития: ​Рубль упадет к концу лета

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Курс валют на 13 июня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: покупка доллара США стоит 57-00 рублей, а продать валюту выгодно за 63-78 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Министерство экономического развития России сообщает, что стоимость рубля к концу лета упадет - до 62-63 рубля за один доллар. На сегодняшний день стоимость отечественной валюты не зависит от положения на нефтяном рынке. Главным фактором, который влияет на стоимость рубля, сейчас является поток капитала в облигации федерального займа.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Бинбанке за 57-25 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Приморье за 56-90 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в УМ-банке за 64-14 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 63-65 рубля за один евро.

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