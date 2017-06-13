27-летний житель Владивостока «задолжал» 500 тысяч за моральный вред

Из-за нежелания отдать деньги мужчина лишился автомобиля

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В отделе судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа в отношении 27-летнего мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП по Приморью.

В ходе выяснения имущественного положения должника было установлено, что в собственности молодого человека имеется автомобиль марки Nissan Laurel 1984 года выпуска. Судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия с автотранспортом.

Явившись в отдел судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа по требованию судебного пристава, мужчина утверждал, что точное местонахождение машины ему не известно. К тому же, по словам владельца транспортного средства, машина находилась в плохом техническом состоянии и годилась только для продажи на запчасти. Однако в то время, пока автолюбитель находился в кабинете, судебные приставы обнаружили тот самый автомобиль, припаркованный возле здания отдела. При этом вместо старенькой иномарки, как утверждал ее владелец, взору судебных приставов предстала модернизированная машина в хорошем техническом состоянии с обновленным кузовом.

Транспортное средство было арестовано и увезено с помощью эвакуатора на специализированную стоянку для хранения арестованного имущества. Не ожидав такого поворота событий, должник признался, что этот автомобиль представляет для него большую ценность и очень ему дорог.

На следующий день житель Владивостока погасил задолженность в полном объеме.