Россия уничтожила почти 99% химоружия

В 01:00 мск был уничтожен последний в РФ зарин

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ, Об этом "Интерфаксу" рассказал начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин, сообщает РИА VladNews.

"В России уничтожено 39 528 тонн боевых отравляющих веществ из имевшихся 40 тысяч, что составляет 98,9%", - сказал он.

Капашин напомнил, что шесть специально созданных для этого объектов полностью справились с поставленными перед ними задачами, уничтожив местные арсеналы отравляющих веществ, работы продолжаются только на последнем седьмом объекте - в поселке Кизнер в Удмуртии.

Он также отметил, что на объекте "Кизнер" достроены и 1 июля будут введены в эксплуатацию два завершающих корпуса по уничтожению химических боеприпасов, снаряженных люизитом и отравляющими веществами типа VX.

"В штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности до конца 2017 года мы уничтожим и их, - подчеркнул генерал-полковник. - Таким образом, все запасы химического оружия в Российской Федерации будут полностью уничтожены".

Отметим, что в понедельник в 01:00 мск был уничтожен последний в РФ зарин. Ранее Россия уже уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана.