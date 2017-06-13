Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека

В полиции составлены соответствующие протоколы

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

22 оппозиционера задержаны на несанкционированном митинге на привокзальной площади Владивостока (где в это время проходил также фестиваль казачьей культуры), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД Приморья. Они были доставлены в отделение полиции, где были составлены соответствующие протоколы (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, собрания, шествия и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Всего, по данным правоохранительных органов, в акции оппозиции приняли участие порядка 200 человек.

МВД отмечает, что ранее организаторам митинга предлагались альтернативные площадки для его проведения в разрешенных местах, однако они от этих предложений отказались и провели несогласованную акцию.