Заключительный этап гидравлических испытаний стартует во Владивостоке сегодня

Вода в некоторых домах будет отсутствовать до 20 июня

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке идет подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов, сообщает РИА VladNews. Традиционные испытания на прочность систем теплоснабжения продолжаются.

Четвертый и заключительный этап гидравлических испытаний стартует сегодня, 13 июня, во Владивостоке. С 13 июня по 20 июня Первореченский район Владивостока частично останется без горячего водоснабжения.

Напомним, что гидравлические испытания проходят в два раза в год - по окончанию очередного отопительного сезона и перед началом следующего.Гидравлические испытания необходимы для выявления участков теплотрасс, где необходим ремонт или замена их на новые.