Два междугородних рейса из Владивостока отменены

09:58 Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив

01:06 Владивостокские курсанты участвовали в соревнованиях ко Дню России Фото

17:05 Фура перевернулась в кювет в Приморье Эксклюзив

16:12 Широкое празднование Дня России проходит во Владивостоке Фото

Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

Электронные версии