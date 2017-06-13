Приморец обокрал женщину, воспользовавшись ее беспомощностью

Потерпевшая лишилась золотой цепочки

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции города Уссурийск Приморского края поступило заявление 27-летней местной жительницы о краже золотых украшений. Ущерб составил 39 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД Приморья.Как она пояснила, накануне она находилась в гостях у знакомого. Почувствовав недомогание, женщина прилегла отдохнуть. Проснувшись, потерпевшая ушла домой, где обнаружила отсутствие на себе золотой цепочки с кулоном.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что обнаружив ювелирные изделия после ухода знакомой, решил их не возвращать, а распорядиться по своему усмотрению.

Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).