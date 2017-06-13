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Гороскоп на 13 июня

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Фото: 2017-gody.ru Фото: 2017-gody.ru
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай», сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001 Гороскоп. День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, как следует обдумать свои планы, принять важные решения. Оглянитесь вокруг: чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому «продвинутому» общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет сегодня Овна, призывая его вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.

Сегодня Телец способен все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела – это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды гороскопа склоняют Тельца, согласно поговорке «Семь раз отмерь». Не важно, о чем идет речь, – о крупном событии в его жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав сегодня любое действие заранее, Телец обречет его на успех!

Сегодня в разговорах Близнецы то и дело могут проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять их скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды гороскопа советуют Близнецам выбраться сегодня куда-нибудь, где у них есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Близнецам, как глоток свежего воздуха!

Даже если Рак не слишком любит интеллектуальные дискуссии, сегодня он может сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Рак хотел бы встретиться с противником, с которым его точки зрения полностью противоположны, ну а если нет – он готов спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Рак сегодня настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Сегодня Лев, решая любой вопрос, будет похож на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Лев рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия «думать» и «усложнять» находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Лев готов продемонстрировать сегодня во всей красе, вызывая недовольство окружающих.

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Деве шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может ей пригодиться, поэтому сегодня Деве не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.

Сегодня если Весы захотят произвести впечатление на окружающих, их главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, – о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: сегодня в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика – любые науки, которые помогут Весам блеснуть умом, им рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.

Сегодня Скорпион будет настроен третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета… Ничего не поделаешь – ему в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Скорпион на скорую руку не затеял крупную перестановку мебели или даже ремонт!

Сегодня вся энергия Стрельца рискует уйти в разговоры, открывающие перед ним тайны Вселенной. День склоняет его к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека… Возможно, Стрелец встретит сегодня людей, с которыми сможет на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.

Сегодня Водолей во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, он захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сам Водолей не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего он хочет. Сегодня такая практика окажется эффективной: Водолею будет сопутствовать успех.

Сегодня Рыбы с удовольствием почувствуют себя винтиком в чужом механизме – если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Они будут способны отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Рыбы четко знали, что они делают и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Рыбы будут готовы осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Рыб во все детали, им же хуже – придется все делать самим.

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