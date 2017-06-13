Вечером во Владивостоке ожидается небольшой дождь

Прогноз погоды на 13 июня

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +15...+26 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17 °C. Температура воды в Амурском заливе +14°C.

В Уссурийске переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20..+22 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +14...+16 °C.