Дети умеют различать лица еще до рождения, - ученые

Эта способность есть уже у 34-недельного плода

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Исследователи выяснили, что уже 34-недельный плод лучше реагирует на объекты, похожие на человеческие лица, чем на другие. Результаты эксперимента могут быть полезны в клинической практике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Известно, что новорожденных детей больше интересуют лица окружающих их людей, чем другие объекты. Ученые из Ланкастерского университета пошли еще дальше и постарались понять, распространяется ли это на еще не родившихся детей. Результаты изложили в журнале Current Biology.

Авторы эксперимента применили 4D-УЗИ, позволяющее видеть объемное изображение в режиме реального времени. Как известно, внешний свет проникает в матку через слой материнской ткани толщиной 30 мм. На ее стенку проецировали изображения, состоящие из трех точек инфракрасного света, расположенных в виде треугольника. Одна конфигурация отдаленно напоминала человеческое лицо («глаза» и «рот»), в то время как другую специально перевернули: в этом случае сходства уже не было. Проекцию помещали так, чтобы плод мог ее видеть, а затем перемещали в сторону на 5 см со скоростью 1 см в секунду. Реакцию эмбрионов изучали с помощью УЗИ. Всего в эксперименте задействовали 39 плодов в возрасте 34 недель.

Специалисты выяснили, что нерожденные дети чаще поворачивали головы в сторону нормальных «лиц», а не перевернутых. Исследователи считают это веским доказательством того, что еще в утробе эмбрионы начинают определять человеческие лица. Если бы они просто обращали внимание на все новое, никакой разницы между реакцией на «правильные» и перевернутые картинки не было бы.

Скорее всего, речь идет о предрасположенности к обучению. Особенность восприятия плода порождается попаданием на стенки матки визуальной информации, и первый опыт он получает еще до рождения. Есть и другая версия: способность к распознаванию лиц может быть врожденной.

Однако следует отметить, что в матку проникает лишь красный свет, и результаты эксперимента не могут говорить о том, что эмбрион видит внешние предметы через материнские ткани в обычных условиях.

Как бы там ни было, полученный опыт пригодится в клинической практике. С его помощью удастся лучше оценить состояние плода. Ученые также хотят усовершенствовать источники света и понять, может ли еще не родившийся ребенок различать количество тех или иных объектов. А вот проводить такие эксперименты в домашних условиях специалисты не рекомендуют, чтобы не подвергать плод дополнительному стрессу