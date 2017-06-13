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Общество

В Приморье во вторник начнется приведение к бою вооружения БТРов на «Бамбурово»

На «Морской десант-2017» стягиваются лучшие из всех российских флотов
Фото: Победа 26 Фото: Победа 26
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Для участия в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ «Морской десант - 2017» на Тихоокеанский флот начинают прибывать военнослужащие со всех флотов России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В Приморский край уже прибыли команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Северного флота и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. В ближайшее время ожидается прибытие военнослужащих из состава команд, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Уже со вторника на полигоне «Бамбурово» (Приморский край) начнется приём экипажами бронетранспортёров БТР-80 и приведение их вооружения к нормальному бою.

Всего для участия в «Морском десанте - 2017» в Приморский край прибудет 6 команд общей численностью более 200 человек. Морским пехотинцам и курсантам в кратчайшие сроки предстоит освоить технику, чтобы на конкурсе показать свое мастерство и побороться за первое место, как в личном, так и в командном первенствах. В общей сложности в мероприятии будет задействовано более 20 единиц боевой техники.

В рамках подготовки к участию в «Морском десанте» команды совместно с командами ТОФ на авто и вододроме полигона «Бамбурово» в течение недели будут совершенствовать навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывать ведение огня из вооружения бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия по различным мишеням.

Конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-Морского Флота «Морской десант - 2017» пройдет в период с 19 по 29 июня на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Бамбурово».

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