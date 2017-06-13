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Спорт

Владивостокские курсанты участвовали в соревнованиях ко Дню России

Спартакиада прошла в Дальневосточной пожарно-спасательной академии
Фото: МЧС Приморского края Фото: МЧС Приморского края
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В Дальневосточной пожарно-спасательной академии прошла спартакиада, посвященная Дню России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморского Управления МЧС. В спортивном комплексе академии состоялась IV спартакиада среди вузов Владивостока.

В соревнованиях приняли участие сборные команды Дальневосточной пожарно-спасательной академии (ДВПСА), Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова (ТОВВМУ) и Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского (МГУ).

Курсанты и студенты соревновались в мини-футболе, волейболе, «Русском жиме», легкоатлетической эстафете 8х375 м, подтягивании на перекладине и перетягивании каната.

Спартакиада проводится уже в четвертый год подряд и стала не просто спортивным мероприятием, а настоящим праздником для всех участников – спортсменов, болельщиков и организаторов. Зрители активно поддерживали свои команды и не скрывая эмоций, болели за них.

В турнире по мини-футболу третье почётное место заняла команда МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, второе призовое место заняла команда ТОВВМУ, а победителями стали курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Основное время игры между командами ДВПСА и ТОВВМУ закончилось со счётом 1:1. Победителя определила серия пенальти. Накал страстей и эмоций просто зашкаливал. Лучшим бомбардиром турнира признан третьекурсник Дальневосточной пожарно-спасательной академии Денис Чванов. Лучшим голкипером стал, так же курсант третьекурсник Дальневосточной пожарно-спасательной академии Дмитрий Байшев.

В волейбольном первенстве бронзовым призером IV спартакиады стала команда Дальневосточной пожарно-спасательной академии, серебро завоевала команда Морского государственного университета, а чемпионом стала команда Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова. По итогам игры в волейбол самым результативным игроком признан курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища Владислав Бритун.

В легкоатлетической эстафете каждая команда состояла из восьми человек и каждый из участников преодолевал дистанцию 375 метров. Особенностью преодоления дистанции, стало наличие естественных спусков и подъемов, что требовало от участников хорошей физической подготовки.

С первых секунд эстафеты команда ДВПСА взяла лидерство и одержала уверенную победу, обогнав ближайших преследователей на целый круг. Вторыми к финишу пришли спортсмены ТОВВМУ, замкнула тройку команда МГУ.

В состязаниях по «Русскому жиму» в личном первенстве места распределились следующим образом: третье место с коэффициентом атлетизма 53,5 занял второкурсник академии Олег Кулдошин. Второе место занял курсант ТОВВМУ Герман Кулеш с коэффициентом атлетизма 57,5. Победителем соревнований с показателем 62,8 стал студент МГУ Николай Белоусов.

В командном зачёте третье место заняла сборная команда ДВПСА, второе место команда МГУ, а первое место завоевали спортсмены ТОВВМУ.

В подтягивании на перекладине в личном зачёте, впервые в истории проведения спартакиад среди учебных заведений силовых структур города Владивостока два спортсмена заняли третье место - Евгений Шкилёв (ТОВВМУ) и Роман Локтионов (ДВПСА), оба спортсмена выполнили по 33 повторения. Второе место с результатом 36 повторений завоевал Александр Русаков, первое место занял Сергей Боровских с результатом 37 повторений, оба спортсмена из ТОВВМУ.

Третье общекомандное место в подтягивании на перекладине заняла сборная команда МГУ им. Невельского, второе место сборная команда ДВПСА, первое место – ТОВВМУ.

Одним из самых зрелищных видов спартакиады было перетягивание каната. В составе команд были сильнейшие спортсмены. Ребята старались изо всех сил. Каждый из восьми членов команды выкладывался на все 100% своих сил. Все команды желали победить, но в противостоянии команд ТОВВМУ и ДВПСА атмосфера накалилась до предела, так как обе команды не хотели проигрывать. В один из моментов казалось, что победителя не будет, так как спортсмены застыли в напряжении и не двигались ни на сантиметр. Но в напряженнейшей борьбе между двумя лидерами IV спартакиады в этапе «Перетягивание каната» победу одержала команда ТОВВМУ, второе место – команда МГУ, третье - ДВПСА.

По итогам всех видов спартакиады, в общекомандном зачёте бронзовыми призёрами стали спортсмены Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, серебро завоевала команда Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Чемпионами IV Спартакиады среди высших учебных заведений силовых структур Владивостока, посвященной Дню России, стала сборная команда Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова.

В торжественной обстановке победители спартакиады были награждены кубками и дипломами.

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