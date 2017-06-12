Ожирение оказалось полезным для диабетиков

Оно продлевает жизнь пожилым больным

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Специалисты из Столичного медицинского университета подтвердили гипотезу парадокса ожирения на крупнейшей выборке пациентов с сахарным диабетом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1980 по 2014 годы число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло вдвое. Помимо ухудшения качества жизни, избыточный вес выступает фактором риска многих неинфекционных заболеваний, например болезней сердца, рака и сахарного диабета 2 типа, летальность которого достигает 12 процентов. Известно, что ожирение характерно для подавляющего большинства (85 процентов) пациентов с диабетом, при этом нормализация веса позволяет нормализовать их метаболизм и повысить чувствительность к инсулину. Однако связь массы тела со смертностью неясна. Основная гипотеза предполагает положительную корреляцию показателей.

Между тем ряд наблюдений не находят связи между ожирением и смертностью при диабете. В свою очередь, некоторые работы выявляют отрицательную тенденцию: с увеличением массы тела вероятность ранней смерти пациентов (но не здорового населения) может снижаться. Феномен лег в основу гипотезы «парадокса ожирения», в пользу которой также говорит статистика людей с хронической сердечной недостаточностью и болезнью почек. Однако несмотря на рост количества, подобные сообщения остаются противоречивыми. Чтобы восполнить пробел, китайские ученые провели метаанализ 20 статей, которые были опубликованы в рецензируемых научных журналах до декабря 2014 года.

В рассмотрение были включены данные о выживаемости пациентов (отдельно — в случае сердечно-сосудистых осложнений) при сахарном диабете в зависимости от индекса массы тела (ИМТ). Выборка составила 250 016 человек, продолжительность наблюдений — 2,9–16,7 года. Надежность выводов оригинальных публикаций дополнительно проверялась с помощью модифицированной шкалы Ньюкасл-Оттава (Newcastle–Ottawa scale) для оценки риска систематических ошибок. Результаты показали, что значимое снижение вероятности ранней смерти встречалось только среди более возрастных пациентов и в краткосрочной перспективе. Так, повышение возраста на год снижало риск смерти от любых причин на 2,5 процентных пункта.

Продление наблюдений на год, напротив, было связано с увеличением риска смерти на 3,2 процентных пункта. Любопытно, что в случае болезней сердца отрицательная динамика оказалась более выраженной. На примере 19 643 пациентов с диабетом авторы пришли к выводу, что избыточный вес на 15 процентных пунктов сокращает вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Причем нормальная масса тела не способствовала такой выживаемости. По словам ученых, тенденция не зависела от индивидуальных особенностей организма. Работа дополняет имеющиеся данные о парадоксе ожирения и согласуется с обзором 2003 года, который также выявил снижение риска у пациентов старше 65 лет.