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Известный бизнесмен опубликовал пост в поддержку Игоря Пушкарева

"За этот год мы увидели совершенно удивительный феномен: “коллективный Пушкарев”
Фото: Соцсети Фото: Соцсети
Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Гендиректор компании DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Fb опубликовал пост в поддержку главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Приводим текст поста:

«Я ненавижу коррупцию. Это бич управления, который искажает стимулы и порождает бардак. В ДНС знают, что у нас нулевая терпимость к коррупции. Можно быть трижды заслуженным и “пить водку с Алексеевым”, но если будут факты, то минимальная реакция – это немедленное увольнение. Но, к сожалению, у нас уже накопилась и коллекция уголовных дел и приговоров :-(

Но написать хочется сейчас о другом. Пушкарев сидит в тюрьме. Надо ли этому радоваться? Ведь нужно бороться с коррупцией! Но что-то не дает испытывать удовлетворение или радость. Что?

  • Мне до сих пор неприятно вспоминать картинку этапирования мэра моего города в образе опаснейшего маньяка.
  • Практика, когда человека, не обвиняемого в насильственных преступлениях, содержат в тюрьме год до суда, является дикостью, совершенно не достойной современной России.
  • Ситуация после ареста скорее говорит в пользу Пушкарева. Это совершенно не похоже на картинку, скажем, с Хорошавиным. Мы не увидели ни традиционных коробок с налом, ни сенсационных признаний. Более того, Пушкарев выглядит скорее мужественной и стойкой жертвой.
  • Если не считать дивную юридическую новацию в виде “взятки от брата”, (хорошо, что не от жены :-) ), ничего нового мы не узнали. Что, кто-то не знал, что цементный монополист аффилирован с Пушкаревым? Конечно же, я однозначно за то, чтобы наличие конфликта интересов исключало занятие государственных должностей. Но, согласитесь, это другая история.
  • За этот год мы увидели совершенно удивительный феномен: “коллективный Пушкарев”. Есть ли еще такие прецеденты в современной России? Можно вообразить себе “коллективный Улюкаев” или “коллективный Сердюков”? Вообще, если вдуматься, это феноменально.
    • Подчеркну, я не делаю никаких оценок, описываю только впечатление, которое у меня сложилось, как у жителя Владивостока. Вся эта история, крайне негативная для развития любимого Приморья. :-(

    Желаю Игорю Сергеевичу мужества, Приморью – развития, а нам всем – справедливости».

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