Клещи заразили 23 человека в Приморье

Больным поставлены диагнозы «иксодовый клещевой боррелиоз» и «клещевой риккетсиоз»

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

На территории Приморского края с нарастающим итогом зарегистрировано 3203 обращения с присасыванием клещей на 30 административных территориях края, из них 760 у детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. По сравнению аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей уменьшилось на 10,3%.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в городах Владивосток (1 094), Уссурийск (498), г. Находка (257), Артём (245), Спасск-Дальний (128), Арсеньев (121), Дальнегорск (93), а также Пожарском (125) и Кавалеровском районах (80).

Диагноз «иксодовый клещевой боррелиоз» («болезнь Лайма») поставлен 19 жителям края, «клещевой риккетсиоз» - 4 приморцам. Заболеваний клещевым энцефалитом не зарегистрировано.

С профилактической целью 148 человек получили противоклещевой иммуноглобулин (4,6%), в том числе 66 детей.В лабораториях Приморья в 185 клещах (8,6%) обнаружены возбудители клещевых инфекций, в том числе:

- антиген вируса клещевого энцефалита - в 37 клещах (1,7%);

- в 129 клещах - возбудители боррелиоза;

- в 13 клещах - анаплазмы человека;

- в 6 клещах - эрлихии (0,3%).

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности на инфекции, передающихся клещами: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

На территории края исследования проводятся в 21 лаборатории на административных территориях края: в г.г. Владивосток, Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Находка, Дальнегорск, Дальнереченск, Арсеньев, Партизанск; в районах: Кировский, Кавалеровский, Красноармейский, Пожарский, Черниговский, Чугуевский.

Экстренная помощь по удалению присосавшегося к человеку клеща оказывается в травмпунктах государственных бюджетных медицинских организаций.

РоспотребнадзорПриморья напоминает жителям региона: при посещении лесов и парков необходимо носить одежду спортивного типа и головной убор; применять средства, отпугивающие клещей; осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берёте с собой в лес; не заносить в жилые помещения лесные цветы; регулярно проводить само- и взаимо-осмотры одежды, волосистой части головы и открытых участков тела.