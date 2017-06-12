Фура перевернулась в кювет в Приморье 17:05, 12 июня Фура перевернулась в кювет в Приморье (Эксклюзив)
Во Владивостоке казак попытался избить оппозиционера во время митинга 16:24, 12 июня Во Владивостоке казак попытался избить оппозиционера во время митинга
В Приморье пожарные спасли женщину из огня 15:02, 12 июня В Приморье пожарные спасли женщину из огня
Новостная лента
Июнь, 12 понедельник
18:10
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
18:10
Страшная трагедия произошла в Приморье на жд путях
18:03
Клещи заразили 23 человека в Приморье
17:34
Приморцы хотят на ДВ-гектаре жить, а москвичи - вести бизнес
17:05
Фура перевернулась в кювет в Приморье Эксклюзив
17:01
В Приморье обнаружили загрязненные сельхозземли
16:31
США планирует ужесточить антироссийские санкции
16:24
Во Владивостоке казак попытался избить оппозиционера во время митинга
16:12
Широкое празднование Дня России проходит во Владивостоке Фото
16:01
Фестиваль патриотической песни ко Дню России прошел во Владивостоке
15:50
Приморье празднует День России
15:34
Медиасаммит во Владивостоке посетили 3,6 тысячи человек
15:02
В Приморье пожарные спасли женщину из огня
14:28
От чего обычно травятся приморцы
14:03
Главное литературное событие Владивостока сегодня отмечает 5-летний юбилей
13:32
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей
13:06
В Приморье снова будут производить обувь
12:27
Две автоледи устроили ночное ДТП во Владивостоке
12:07
Во Владивостоке полицейские сняли с вагона поезда трех детей
11:31
В Приморье силач Иван Савкин отбуксировал 40-тонный длинномер с бульдозером Фото
11:04
В центре Владивостока ночью произошло серьезное ДТП Фото
10:32
Ночной рейс из Вьетнама во Владивосток задержится на 2 часа
10:02
В Приморье праздник 12 июня местами испортит дождь
09:43
Во Владивостоке на 7,5 часов задерживается авиарейс в КНДР
09:31
Во Владивостоке отменен рейс в Находку
08:03
Гороскоп на 12 июня
06:26
В Приморье снова стали лить спирт в матье из сельди
04:40
В Apple сообщили, когда наступит конец света
03:01
Во Владивостоке разыскивают мужчину Фото
01:28
Полицейский во Владивостоке два дня не выезжал к трупу Эксклюзив
00:28
Юпитер убивает планеты солнечной системы
Июнь, 11 воскресенье
23:32
Приморцев встревожила новость о грибе-убийце в море
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Клещи заразили 23 человека в Приморье

Больным поставлены диагнозы «иксодовый клещевой боррелиоз» и «клещевой риккетсиоз»
Фото: VSE42.Ru Фото: VSE42.Ru
Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

На территории Приморского края с нарастающим итогом зарегистрировано 3203 обращения с присасыванием клещей на 30 административных территориях края, из них 760 у детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. По сравнению аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей уменьшилось на 10,3%.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в городах Владивосток (1 094), Уссурийск (498), г. Находка (257), Артём (245), Спасск-Дальний (128), Арсеньев (121),  Дальнегорск (93), а также Пожарском  (125) и Кавалеровском районах (80).

Диагноз «иксодовый клещевой боррелиоз» («болезнь Лайма») поставлен 19 жителям края, «клещевой риккетсиоз» - 4 приморцам. Заболеваний клещевым энцефалитом не зарегистрировано.

С профилактической целью 148 человек получили противоклещевой иммуноглобулин (4,6%), в том числе 66 детей.В лабораториях Приморья в 185 клещах (8,6%) обнаружены возбудители клещевых инфекций, в том числе:

- антиген вируса клещевого энцефалита - в 37 клещах (1,7%);

- в 129 клещах - возбудители боррелиоза;

- в 13 клещах - анаплазмы человека;

- в 6 клещах - эрлихии (0,3%).

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности на инфекции, передающихся клещами: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

На территории края исследования проводятся в 21 лаборатории на административных территориях края: в г.г. Владивосток, Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Находка, Дальнегорск, Дальнереченск, Арсеньев, Партизанск; в районах: Кировский, Кавалеровский, Красноармейский, Пожарский, Черниговский, Чугуевский.

Экстренная помощь по удалению присосавшегося к человеку клеща оказывается в травмпунктах государственных бюджетных медицинских организаций.

РоспотребнадзорПриморья напоминает жителям региона: при посещении лесов и парков необходимо носить одежду спортивного типа и головной убор; применять средства, отпугивающие клещей; осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берёте с собой в лес; не заносить в жилые помещения лесные цветы; регулярно проводить само- и взаимо-осмотры одежды, волосистой части головы и открытых участков тела.

comments powered by Disqus
Похожие новости
От чего обычно травятся приморцы
14:28, 12 июня 2017 От чего обычно травятся приморцы

На первом месте - отравления лекарствами, на втором - спирт, на третьем - наркотики

Стресс способствует раннему половому созреванию
14:39, 11 июня 2017 Стресс способствует раннему половому созреванию

Ученые заметили интересную закономерность

Стресс провоцирует раннее половое созревание у детей, - ученые
20:49, 10 июня 2017 Стресс провоцирует раннее половое созревание у детей, - ученые

Преждевременное взрослее несет за собой ряд недугов

Тонометры уличили в занижении давления
04:07, 10 июня 2017 Тонометры уличили в занижении давления

Доказано, что большинство домашних сфигмоманометров не обеспечивают необходимой точности

Ученые реабилитировали белый хлеб
03:02, 10 июня 2017 Ученые реабилитировали белый хлеб

Он оказался одинаковым по влиянию на здоровье в сравнении с цельнозерновым

Жирную пищу нельзя запивать кофе, - ученые
17:34, 09 июня 2017 Жирную пищу нельзя запивать кофе, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, какие продукты снижают аппетит
16:26, 09 июня 2017 Ученые узнали, какие продукты снижают аппетит

Специалисты составили список ингредиентов