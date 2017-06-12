Приморье празднует День России

Так, в Артеме пройдет семейный праздник

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Десятки праздничных мероприятий проходят на территории Приморья сегодня, 12 июня, в День России.

В полдень на Корабельной набережной Владивостока стартовал парад байкеров. После проезда колонны мотоциклисты устроили выставку мототехники и концертную программу с участием творческих коллективов Приморья.

Необычная программа развернулась на привокзальной площади – настоящий фестиваль казачьей культуры. Здесь можно ближе познакомиться с традициями и обычаями русского казачества, отведать кулеша с компотом, а также приобрести сувениры декоративно-прикладного творчества.

Спортивно-массовые мероприятия пройдут на территории Спортивной набережной. Конкурсы, арт-фестиваль, спортивные состязания, концерт – все это войдет в программу празднования.

Одним из самых ярких событий станет семейный праздник на «Приморском кольце» в Артеме. Здесь пройдет шоу-программа с танцами, спортивными состязаниями и дрифт-такси. Развлечения предусмотрены для всей семьи. На протяжении всего дня бесплатно будет работать детский комплекс «Ринго-парк» и выставка спортивных автомобилей. Зрелищным мероприятием станут показательные выступления российской дрифтовой серии РДС-восток, станд-райдеров и мотокроссменов. Помимо этого, гости праздника смогут поучаствовать в конкурсах, взять в прокат с 50-процентной скидкой велосипед, ролики, багги, квадроциклы или картинги, а также пострелять в тире.

Настоящее танцевальное шоу в День России все желающие смогут увидеть на набережной ДВФУ. Здесь будут работать сразу несколько локальных площадок. Все желающие смогут не только наблюдать за профессиональными танцорами, но и самостоятельно попробовать себя в различных направлениях.

Отметим, праздничная программа пройдет во всех муниципалитетах края. С подробной программой празднования в городах и районах края можно ознакомиться здесь.

Напомним, День России (до 2002 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) отмечается ежегодно с 1992 года. Сегодня День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители России всех возрастов. Главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.