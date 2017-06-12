Широкое празднование Дня России проходит во Владивостоке

​Тысячи горожан и гостей приморской столицы принимают в нем участие

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Тысячи горожан и гостей приморской столицы принимают сегодня, 12 июня, участие в широком праздновании Дня России. Праздничные мероприятия с утра проходят на набережной Спортивной гавани, на Университетской и Корабельной набережных, в Театральном и Адмиральском скверах и на других площадках Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Администрацией города подготовлено порядка 50 мероприятий - это творческие мастер-классы, концертные программы, показательные выступления по восточным единоборствам, спортивные соревнования, локальные площадки для детей, выставки-ярмарки рукоделия и многое другое.





В 12 часов на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани началась концертно-развлекательная программа. С праздником жителей и гостей города поздравила заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева. Она пожелала всем хорошего настроения, семейного счастья и благополучия.

К словам поздравлений в этот день присоединилась и депутат думы города Ольга Забелина.





С праздничной сцены прозвучали песни о России и Владивостоке в исполнении приморских исполнителей. С праздником всех собравшихся поздравили также хореографические коллективы школ искусств города.

На верхней площадке амфитеатра работает выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества. Городские умельцы представили свои работы, выполненные в техниках бисероплетения, вышивки, вязания, мыловарения и многих других.

«У нас замечательный город. В нём живут очень талантливые люди, - сказал житель Владивостока Анатолий Петрович. - Посмотрите, какие красивые поделки они делают. Это прекрасно».

«Мы узнали, что в честь Дня России в городе будет много интересных мероприятия, поэтому и пришли сегодня на Спортивную набережную с внуком», - добавила Татьяна Ивановна, супруга Анатолия Петровича.

На набережной Спортивной гавани сегодня можно также принять участие в интерактивном уроке по географии, различных мастер-классах и даже сдать нормы ГТО. Площадка ГТО работает рядом спортивным комплексом «Олимпиец». Каждый желающий может попробовать свои силы в выполнении следующие упражнений: рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и прыжок с места в длину.

«День России - замечательный праздник. Он объединяет людей всех национальностей, - отметила гостья приморской столицы Алёна Иванишина. - Очень замечательно, что во Владивостоке так ярко и красочно отмечают этот праздник. Очень много интересных площадок. Я вот, к примеру, решила попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Надеюсь, что покажу хороший результат».





Кроме этого, на набережной проходят показательные выступления спортсменов федераций бокса и джиу-джитсу. Юные и взрослые спортсмены проводят показательные выступления.

К слову, сегодня на акватории Амурского залива проходят гонки на парусных яхтах. Насладиться незабываемым зрелищем могут все гости Спортивной набережной Владивостока.

Красочные праздничные мероприятия в честь Дня России проходят сегодня и на Университетской набережной на острове Русский. Здесь работают культурно-развлекательные площадки, проходят мастер-классы, выставки-ярмарки и многое другое.

Гости праздника уже увидели показательными выступлениями мастеров бального танца, выступления роллеров Владивостока и соревновательные роллерзаезды. А благотворительный фонд «Счастливые дети» и «Молодежный ресурсный центр» организовали локальную площадку «Дети своей страны». Для гостей работает аквагрим, детский маникюр и интересные мастер-классы. Здесь также проходит благотворительные аукцион, все собранные средства с которого пойдут на оказание помощи детям-отказникам больницы № 2.

Отметим, что праздничные мероприятия в честь Дня России проходят во Владивостоке в течение всего дня.