Приморцы хотят на ДВ-гектаре жить, а москвичи - вести бизнес

АРЧК ДВ представило портрет получателя "дальневосточного гектара"

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Граждане России, решившие взять «дальневосточный гектар», могут выбирать практически из 100 видов разрешенного использования земельных участков. Специалистами определены 4 самых распространенных вида использования земельных участков: с целью ведения предпринимательской деятельности, индивидуального жилищного строительства, ведения приусадебного хозяйства, а также для отдыха и рекреации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Глава Минвостока Александр Галушка подчеркнул, что для россиян сегодня предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков:

- За год реализации закона о «дальневосточном гектаре» зарегистрировано более 4,7 миллиона просмотров сайта НаДальнийВосток.РФ. Подано более 92 тысяч заявлений и выдано более 19 тысяч участков. Значительная доля заявлений приходит от жителей Дальнего Востока (около 77%), около 3% - на заявки от жителей Москвы, около 1% - на жителей Санкт-Петербурга и 19% - на другие субъекты Российской Федерации, - сказал министр.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (ВРЧК ДВ) подготовило портрет получателя по каждому из популярных видов использования - и презентовало портреты во время ключевой сессии «Дальневосточный гектар: продвижение государственной программы. Теория и кейсы» на Медиасаммите во Владивостоке. Результаты работы Агентства презентовал его гендиректор Валентин Тимаков.

Так, в группе предпринимательства большинство заявлений приходится на мужчин в возрасте 30-35 лет, которые планируют развивать туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм, сельское хозяйство. География потенциальных предпринимателей варьируется. Так, в категории «Сельское хозяйство» заявления подают жители Новосибирской и Ростовской областей, всех субъектов ДФО, кроме Магадана и Чукотского АО. Туризмом и рекреацией планируют заняться преимущественно жители Иркутской области и Пермского края. Другими видами предпринимательской деятельности - жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Республики Татарстан, Хабаровского края, Магаданской области и Еврейской автономной области.

Индивидуальное жилищное строительство интересует жителей Приморья, Якутии, Сахалина, Хабаровского края, Амурской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Иркутской областей. Преобладают также заявки от мужчин в возрасте 30-35 лет. Земельные участки под ИЖС берут как семьи, так и отдельные граждане.

В ведении приусадебного хозяйства заинтересованы в большей степени мужчины 30-35 лет - жители Хабаровского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Амурской области, Еврейской автономной области, Краснодарского края, Красноярского края, Новосибирской области. граждане-одиночки и семьи берут участки для самостоятельного ведения хозяйства, либо организации личного и подсобного хозяйства.

Рекреацией и отдыхом интересуются чуть более возрастная категория: мужчины 35-40 лет, как индивидуально, так и семьями, для собственного отдыха и проведения досуга. В соответствии с имеющейся статистикой, в основном это жители Самарской, Иркутской, Свердловской областей, Пермского края, Магаданской области, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).

Часть заявителей еще не определилась окончательно с целью использования участка, то есть берет участок на перспективу (в соответствии с законом, заявитель имеет год для того, чтобы определиться и задекларировать вид использования земельных участков).

Если говорить о наиболее популярных регионах Дальнего Востока, то почти 40% от всех заявлений приходится на Приморский край, 19% - на Республику Саха, 15% - на Хабаровский край, около 12% - на Сахалинскую область.