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США планирует ужесточить антироссийские санкции

Сенаторы намерены преодолеть вероятное вето Дональда Трампа на такой шаг
Фото: Global Look Press Фото: Global Look Press
Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Сенат американского конгресса в ближайшее время может принять законопроект, который ужесточит санкции против России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"В ближайшие недели будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы", - сказал сенатор.

В вину России он также вменил "поставки оружия движению "Талибан" (в 2003 году признан СовБезом ООН террористической организацией- прим. ред.) для убийства американских солдат в Афганистане", "сговор с Асадом" (президент Сирии Башар Асад - прим.ред.), что позволяет ему "сохранять химическое оружие".

Отказ от одобрения законопроекта, по словам сенатора, будет означать "предательство демократии".

При этом Грэм уверен, что президент Трамп, в случае одобрения законопроекта сенатом и палатой представителей конгресса, подпишет его, как этого требует процедура.

"Я думаю, он подпишет его. Если нет, мы собираемся преодолеть его вето", - заверил он, и добавил: "Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций".

Американское издание Politico считает, что, несмотря на имеющиеся разногласия, в целом позиции демократов и республиканцев в отношении антироссийских санкций сближаются.

"В сенате обе партии находятся на грани соглашения по вопросу о более жестких санкциях против России, отталкивая локтями президента Трампа, который исключил российское вмешательство в выборы 2016 года", - пишет издание.

Разногласия между представителями двух партий в конгрессе касаются лишь того, "насколько сильным должен быть удар по России". Демократы добиваются принятия закона, который не позволит Трампу ослабить санкции, в то время, как республиканцы считают "связывание рук" президенту чрезмерным.

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