В Приморье пожарные спасли женщину из огня

В доме уже горели крыша и веранда

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

В городе Лесозаводск Приморского края пожарные спасли женщину из огня: утром на улице Белова горел частный дом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Сигнал о возгорании поступил на дежурный пульт в 09:56. Ровно через 2 минуты по данному адресу прибыли первые пожарные расчёты, которые незамедлительно приступили к тушению огня. Горели веранда и крыша дома.В помещении находилась хозяйка, и брандмейстеры как можно скорее вывели ее на свежий воздух. Медицинская помощь потерпевшей не потребовалась.

В 10:19 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На пожаре были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.