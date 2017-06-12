Фестиваль патриотической песни ко Дню России прошел во Владивостоке

Так в Приморье начали празднование Дня России

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Празднование Дня России в Приморье началось 11 июня с фестиваля патриотической песни «Восточный форпост» во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В этом году мероприятие проводится в 10-й раз, его участниками стали лучшие коллективы и исполнители не только со всего Приморья, но и других регионов Дальнего Востока. За годы существования фестиваль стал действительно популярным – в зале собрались военнослужащие, представители органов власти, воспитанники военно-патриотических клубов, ветераны и многие другие.

По словам директора департамента внутренней политики Приморья Павла Ясевича, не случайно, что подобное мероприятие проводится именно в преддверии Дня России.

«Здесь собрались неравнодушные люди, настоящие патриоты своего края и своей страны. Фестиваль получился очень душевным», – отметил он, поблагодарив собравшихся за участие.

Фестиваль длился несколько дней. Отборочные туры позволили выявить самых талантливых артистов, именно они и выступили 11 июня на гала-концерте. В программе прозвучали песни о Великой Отечественной войне, локальных войнах, службе на флоте, а также о России, Приморье и Владивостоке.

Награды был удостоен каждый отличившийся в своей номинации.