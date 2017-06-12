Главное литературное событие Владивостока сегодня отмечает 5-летний юбилей

Проект ​«Чтиво» отметит свой праздник в День России

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Успевший стать легендарным литературный проект «Чтиво» празднует свой пятилетний юбилей: 12 июня 2012 года проект «Чтиво» возродился из небытия, в котором пребывал несколько лет, сообщает РИА VladNews. И уже на протяжении пяти лет проект ежемесячно знакомит гостей и жителей Владивостока с актуальным литературным творчеством местных авторов.

Руководитель и бессменный ведущий проекта «Чтиво» Андрей Вороной рассказывает:

- Традиция «Чтиво» – изустная. Это не издательский проект. «Чтиво» в известной мере повторяет опыт «эстрадной поэзии» 60-х годов ХХ века, когда гремели имена Вознесенского, Евтушенко, Рождественского, группы поэтов «СМОГ». Задача «Чтиво» не только возродить эту традицию, но и наладить момент культурной коммуникации, которая на данный момент так важна для сегодняшнего общества. «Чтиво» действует же пять лет и за эти год, породив массу подражательских проектов, не теряет своих позиций – хотя бы на том основании, что концерты «Чтиво» проходят с завидной регулярностью. Именно на «Чтиво» происходит знакомство как с новыми талантами, так и встречи с авторами, ставшими легендами приморской поэзии.

Программа литературно-музыкального концерта обещает быть насыщенной. Ожидается выступление таких маститых авторов, как Юрий Кабанков, Иван Шепета, Сергей Нелюбин, Константин Дмитриенко, Василий Мрачный (Василий Царев), Валерия Федоренко, Константин Михайлов, Спартак Голиков и другие. Кроме того, состоится презентация и автограф-сессия двух книг: «Победитель солнца» Ивана Шепеты и «Никтофобия» Николь Воскресной (Анастасия Николенко). На юбилейном концерте кроме поэтов выступят группа «Карабанга», работающие в стиле «портовый рок», фолк-рок-ансамбль «Цветотень», с сольной программой выступит лидер популярного рок-коллектива «Бунт зерен» Анатолий Погодаев, автор-исполнитель Андрей Гусев. А в торжественной части состоится чествование резидентов проекта «Чтиво».

Концерт пройдет в понедельник, 12 июня, в баре «Чкалов», по адресу ул. Фокина 4 а. Сбор гостей – в 17:00.