Главное литературное событие Владивостока сегодня отмечает 5-летний юбилей 14:03, 12 июня Главное литературное событие Владивостока сегодня отмечает 5-летний юбилей
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей 13:32, 12 июня В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей
В Приморье снова будут производить обувь 13:06, 12 июня В Приморье снова будут производить обувь
Новостная лента
Июнь, 12 понедельник
14:42
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
14:42
Страшная трагедия произошла в Приморье на жд путях
14:28
От чего обычно травятся приморцы
14:03
Главное литературное событие Владивостока сегодня отмечает 5-летний юбилей
13:32
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей
13:06
В Приморье снова будут производить обувь
12:27
Две автоледи устроили ночное ДТП во Владивостоке
12:07
Во Владивостоке полицейские сняли с вагона поезда трех детей
11:31
В Приморье силач Иван Савкин отбуксировал 40-тонный длинномер с бульдозером Фото
11:04
В центре Владивостока ночью произошло серьезное ДТП Фото
10:32
Ночной рейс из Вьетнама во Владивосток задержится на 2 часа
10:02
В Приморье праздник 12 июня местами испортит дождь
09:43
Во Владивостоке на 7,5 часов задерживается авиарейс в КНДР
09:31
Во Владивостоке отменен рейс в Находку
08:03
Гороскоп на 12 июня
06:26
В Приморье снова стали лить спирт в матье из сельди
04:40
В Apple сообщили, когда наступит конец света
03:01
Во Владивостоке разыскивают мужчину Фото
01:28
Полицейский во Владивостоке два дня не выезжал к трупу Эксклюзив
00:28
Юпитер убивает планеты солнечной системы
Июнь, 11 воскресенье
23:32
Приморцев встревожила новость о грибе-убийце в море
22:45
В Приморском крае для трудных подростков организовали летний лагерь Фото
21:09
Во Владивостоке масштабно отпразднуют День России
21:07
Игорь Пушкарев поздравил свою жену с днем рождения
20:17
Зрелищный дрифт показали дальневосточные гонщики на «Змеинке» Фото и Видео
19:27
Владивосток «чистят» от незаконных предпринимателей
18:19
Страшная авария в Приморье унесла жизнь ​водителя Видео
17:37
Тяжелое ДТП произошло в Приморье Фото и Видео
17:05
В Приморье мужчина ограбил женщину прямо на кладбище
16:36
Во Владивостоке состоялся массовый заплыв вдоль мыса Басаргина Фото и Видео
16:03
В Приморье дети снова вспомнили самую опасную игру Фото
15:45
Сергей Безруков отдохнул на острове Русский Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

Главное литературное событие Владивостока сегодня отмечает 5-летний юбилей

Проект ​«Чтиво» отметит свой праздник в День России
Фото: Дмитрий Могильный Фото: Дмитрий Могильный
Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Успевший стать легендарным литературный проект «Чтиво» празднует свой пятилетний юбилей: 12 июня 2012 года проект «Чтиво» возродился из небытия, в котором пребывал несколько лет, сообщает РИА VladNews. И уже на протяжении пяти лет проект ежемесячно знакомит гостей и жителей Владивостока с актуальным литературным творчеством местных авторов.

Руководитель и бессменный ведущий проекта «Чтиво» Андрей Вороной рассказывает:

- Традиция «Чтиво» – изустная. Это не издательский проект. «Чтиво» в известной мере повторяет опыт «эстрадной поэзии» 60-х годов ХХ века, когда гремели имена Вознесенского, Евтушенко, Рождественского, группы поэтов «СМОГ». Задача «Чтиво» не только возродить эту традицию, но и наладить момент культурной коммуникации, которая на данный момент так важна для сегодняшнего общества. «Чтиво» действует же пять лет и за эти год, породив массу подражательских проектов, не теряет своих позиций – хотя бы на том основании, что концерты «Чтиво» проходят с завидной регулярностью. Именно на «Чтиво» происходит знакомство как с новыми талантами, так и встречи с авторами, ставшими легендами приморской поэзии.

Программа литературно-музыкального концерта обещает быть насыщенной. Ожидается выступление таких маститых авторов, как Юрий Кабанков, Иван Шепета, Сергей Нелюбин, Константин Дмитриенко, Василий Мрачный (Василий Царев), Валерия Федоренко, Константин Михайлов, Спартак Голиков и другие. Кроме того, состоится презентация и автограф-сессия двух книг: «Победитель солнца» Ивана Шепеты и «Никтофобия» Николь Воскресной (Анастасия Николенко). На юбилейном концерте кроме поэтов выступят группа «Карабанга», работающие в стиле «портовый рок», фолк-рок-ансамбль «Цветотень», с сольной программой выступит лидер популярного рок-коллектива «Бунт зерен» Анатолий Погодаев, автор-исполнитель Андрей Гусев. А в торжественной части состоится чествование резидентов проекта «Чтиво».

Концерт пройдет в понедельник, 12 июня, в баре «Чкалов», по адресу ул. Фокина 4 а. Сбор гостей – в 17:00.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке пройдёт Всероссийский фестиваль патриотической песни «Восточный форпост»
10:28, 09 июня 2017 Во Владивостоке пройдёт Всероссийский фестиваль патриотической песни «Восточный форпост»

Вход свободный

Владивостокцев приглашают 12 июня на благотворительный праздник в поддержку детей-отказников
13:12, 08 июня 2017 Владивостокцев приглашают 12 июня на благотворительный праздник в поддержку детей-отказников

Программа благотворительного праздника «Дети своей страны»

Познавательные мероприятия продолжаются в библиотеках Владивостока
23:45, 07 июня 2017 Познавательные мероприятия продолжаются в библиотеках Владивостока

«Лето просвещения»

Пели, рисовали и мастерили: арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» прошёл во Владивостоке
01:04, 05 июня 2017 Пели, рисовали и мастерили: арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» прошёл во Владивостоке

Фоторепортаж

Международная выставка «Художественный текстиль» откроется во Владивостоке
07:26, 03 июня 2017 Международная выставка «Художественный текстиль» откроется во Владивостоке

Выставка подобного масштаба проводится в Приморье впервые

Красочным шоу отметили День защиты детей во Владивостоке
13:11, 02 июня 2017 Красочным шоу отметили День защиты детей во Владивостоке

Ребят поздравили их любимые герои

Первый день лета: до грандиозной вечеринки WHITE PARTY осталось чуть больше недели
17:18, 01 июня 2017 Первый день лета: до грандиозной вечеринки WHITE PARTY осталось чуть больше недели

Программа мероприятия