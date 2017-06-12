Главное литературное событие Владивостока сегодня отмечает 5-летний юбилей 14:03, 12 июня Главное литературное событие Владивостока сегодня отмечает 5-летний юбилей
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей 13:32, 12 июня В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей
В Приморье снова будут производить обувь 13:06, 12 июня В Приморье снова будут производить обувь
Новостная лента
Июнь, 12 понедельник
14:42
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
14:42
Страшная трагедия произошла в Приморье на жд путях
14:28
От чего обычно травятся приморцы
14:03
Главное литературное событие Владивостока сегодня отмечает 5-летний юбилей
13:32
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей
13:06
В Приморье снова будут производить обувь
12:27
Две автоледи устроили ночное ДТП во Владивостоке
12:07
Во Владивостоке полицейские сняли с вагона поезда трех детей
11:31
В Приморье силач Иван Савкин отбуксировал 40-тонный длинномер с бульдозером Фото
11:04
В центре Владивостока ночью произошло серьезное ДТП Фото
10:32
Ночной рейс из Вьетнама во Владивосток задержится на 2 часа
10:02
В Приморье праздник 12 июня местами испортит дождь
09:43
Во Владивостоке на 7,5 часов задерживается авиарейс в КНДР
09:31
Во Владивостоке отменен рейс в Находку
08:03
Гороскоп на 12 июня
06:26
В Приморье снова стали лить спирт в матье из сельди
04:40
В Apple сообщили, когда наступит конец света
03:01
Во Владивостоке разыскивают мужчину Фото
01:28
Полицейский во Владивостоке два дня не выезжал к трупу Эксклюзив
00:28
Юпитер убивает планеты солнечной системы
Июнь, 11 воскресенье
23:32
Приморцев встревожила новость о грибе-убийце в море
22:45
В Приморском крае для трудных подростков организовали летний лагерь Фото
21:09
Во Владивостоке масштабно отпразднуют День России
21:07
Игорь Пушкарев поздравил свою жену с днем рождения
20:17
Зрелищный дрифт показали дальневосточные гонщики на «Змеинке» Фото и Видео
19:27
Владивосток «чистят» от незаконных предпринимателей
18:19
Страшная авария в Приморье унесла жизнь ​водителя Видео
17:37
Тяжелое ДТП произошло в Приморье Фото и Видео
17:05
В Приморье мужчина ограбил женщину прямо на кладбище
16:36
Во Владивостоке состоялся массовый заплыв вдоль мыса Басаргина Фото и Видео
16:03
В Приморье дети снова вспомнили самую опасную игру Фото
15:45
Сергей Безруков отдохнул на острове Русский Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

От чего обычно травятся приморцы

На первом месте - отравления лекарствами, на втором - спирт, на третьем - наркотики
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

По предварительным данным токсикологического мониторинга, на территории Приморского края в апреле 2017 года было зарегистрировано 164 случая острых отравлений химической этиологии, в том числе 33 с летальным исходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

В структуре причин отравлений преобладали отравления лекарствами (34,1%), спиртосодержащей продукцией (19,5%), наркотиками (17,1%) и угарным газом (11,6%). Смертельные случаи чаще регистрировались от отравлений угарным газом и алкоголем.

У детей до 14 лет зарегистрировано 24 случая острых отравлений. Среди причин у детей чаще регистрировались острые отравления лекарствами.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стресс способствует раннему половому созреванию
14:39, 11 июня 2017 Стресс способствует раннему половому созреванию

Ученые заметили интересную закономерность

Магнитные бури в июне 2017 года: расписание по дням, неблагоприятные дни
23:37, 10 июня 2017 Магнитные бури в июне 2017 года: расписание по дням, неблагоприятные дни

Июнь — весьма спокойный в плане активности солнечной системы

Стресс провоцирует раннее половое созревание у детей, - ученые
20:49, 10 июня 2017 Стресс провоцирует раннее половое созревание у детей, - ученые

Преждевременное взрослее несет за собой ряд недугов

Ученые узнали рост идеального любовника
12:32, 10 июня 2017 Ученые узнали рост идеального любовника

Специалисты узнали тайны невысоких мужчин

Тонометры уличили в занижении давления
04:07, 10 июня 2017 Тонометры уличили в занижении давления

Доказано, что большинство домашних сфигмоманометров не обеспечивают необходимой точности

Ученые реабилитировали белый хлеб
03:02, 10 июня 2017 Ученые реабилитировали белый хлеб

Он оказался одинаковым по влиянию на здоровье в сравнении с цельнозерновым

Жирную пищу нельзя запивать кофе, - ученые
17:34, 09 июня 2017 Жирную пищу нельзя запивать кофе, - ученые

Специалисты провели исследование