От чего обычно травятся приморцы

На первом месте - отравления лекарствами, на втором - спирт, на третьем - наркотики

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

По предварительным данным токсикологического мониторинга, на территории Приморского края в апреле 2017 года было зарегистрировано 164 случая острых отравлений химической этиологии, в том числе 33 с летальным исходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

В структуре причин отравлений преобладали отравления лекарствами (34,1%), спиртосодержащей продукцией (19,5%), наркотиками (17,1%) и угарным газом (11,6%). Смертельные случаи чаще регистрировались от отравлений угарным газом и алкоголем.

У детей до 14 лет зарегистрировано 24 случая острых отравлений. Среди причин у детей чаще регистрировались острые отравления лекарствами.