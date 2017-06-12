Экстренное торможение вышло боком автовладелице

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Две автоледи устроили ночное ДТП во Владивостоке: автомобили ехали друг за другом, когда впереди идущий автомобиль совершил экстренное сопровождение. Ехавший следом автомобиль марки Infiniti не успел затормозить, сообщает РИА VladNews.

Сильно пострадала задняя часть ехавшего впереди автомобиля Nissan March.

ДТП произошло перед мостом Второй речки, со стороны Постышева.

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