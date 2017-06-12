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Две автоледи устроили ночное ДТП во Владивостоке

Экстренное торможение вышло боком автовладелице
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Две автоледи устроили ночное ДТП во Владивостоке: автомобили ехали друг за другом, когда впереди идущий автомобиль совершил экстренное сопровождение. Ехавший следом автомобиль марки Infiniti не успел затормозить, сообщает РИА VladNews.

Сильно пострадала задняя часть ехавшего впереди автомобиля Nissan March.

ДТП произошло перед мостом Второй речки, со стороны Постышева.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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