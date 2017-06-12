Во Владивостоке полицейские сняли с вагона поезда трех детей

Пресечены опасные игры несовершеннолетних на станции Первая Речка

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Владивостокские транспортные полицейские во время рейда на станции Первая Речка выявили группу подростков, затеявших игры на вагонах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Дети (двое 13-летних и один 10-летний) залезли на один из вагонов грузового состава. Несовершеннолетние были без сопровождения взрослых.

Детей сняли с вагона и передали законным представителям. И подросткам, и их законным представителям полицейские напомнили правила поведения и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать.