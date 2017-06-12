В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей 13:32, 12 июня В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей
В Приморье снова будут производить обувь 13:06, 12 июня В Приморье снова будут производить обувь
Две автоледи устроили ночное ДТП во Владивостоке 12:27, 12 июня Две автоледи устроили ночное ДТП во Владивостоке
Новостная лента
Июнь, 12 понедельник
13:38
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
13:38
Владивостокские депутаты отговаривают Юрия Кучина от митинга Эксклюзив
13:32
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей
13:06
В Приморье снова будут производить обувь
12:27
Две автоледи устроили ночное ДТП во Владивостоке
12:07
Во Владивостоке полицейские сняли с вагона поезда трех детей
11:31
В Приморье силач Иван Савкин отбуксировал 40-тонный длинномер с бульдозером Фото
11:04
В центре Владивостока ночью произошло серьезное ДТП Фото
10:32
Ночной рейс из Вьетнама во Владивосток задержится на 2 часа
10:02
В Приморье праздник 12 июня местами испортит дождь
09:43
Во Владивостоке на 7,5 часов задерживается авиарейс в КНДР
09:31
Во Владивостоке отменен рейс в Находку
08:03
Гороскоп на 12 июня
06:26
В Приморье снова стали лить спирт в матье из сельди
04:40
В Apple сообщили, когда наступит конец света
03:01
Во Владивостоке разыскивают мужчину Фото
01:28
Полицейский во Владивостоке два дня не выезжал к трупу Эксклюзив
00:28
Юпитер убивает планеты солнечной системы
Июнь, 11 воскресенье
23:32
Приморцев встревожила новость о грибе-убийце в море
22:45
В Приморском крае для трудных подростков организовали летний лагерь Фото
21:09
Во Владивостоке масштабно отпразднуют День России
21:07
Игорь Пушкарев поздравил свою жену с днем рождения
20:34
Страшная трагедия произошла в Приморье на жд путях
20:17
Зрелищный дрифт показали дальневосточные гонщики на «Змеинке» Фото и Видео
19:27
Владивосток «чистят» от незаконных предпринимателей
18:19
Страшная авария в Приморье унесла жизнь ​водителя Видео
17:37
Тяжелое ДТП произошло в Приморье Фото и Видео
17:05
В Приморье мужчина ограбил женщину прямо на кладбище
16:36
Во Владивостоке состоялся массовый заплыв вдоль мыса Басаргина Фото и Видео
16:03
В Приморье дети снова вспомнили самую опасную игру Фото
15:45
Сергей Безруков отдохнул на острове Русский Фото
15:15
В Приморье спасатели ищут пропавшего владивостокца
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

В Приморье снова будут производить обувь

Появились новые резиденты СП Владивосток
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

В рамках дальневосточного Медиамаммита Корпорация развития Дальнего Востока заключила соглашения с инвесторами на общую сумму более 5 млрд рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Компании получили статус резидента СП Владивосток.

Так, «Инвестиционно-строительная компания СИСТЕМА» планирует реализацию проекта по строительству двух современных жилых комплексов «Премьер» и «Высота» с квартирами свободной планировки, офисными помещениями, подземным паркингом и спортклубом во Владивостоке. Объем инвестиций в проект составит более 2 млрд рублей. Реализация проекта начнется в 2017 году, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2024 год.

Другой проект компании – «Комкон-2». Инвестор планирует строительство многофункционального 26-этажного общественно-делового центра во Владивостоке. Общий объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта составит 2,4 млрд рублей, планируется создание 22 рабочих мест резидента и более тысячи сопутствующих. Комплекс общей площадью более 50 тыс. кв. м представит собой: административный блок - бизнес-центр класса «А», торговые площади и крытую многоярусную автостоянку вместимостью на 393 автомобиля. К подготовительным и строительным работам инвестор приступит в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года.

Реализация проекта компании «Светлый» заключается в создании фабрики по производству кожи высокой степени обработки в Надеждинском районе Приморского края. Проект реализуется с привлечением иностранных инвестиций со стороны КНР. Общий объем капиталовложений в проект составит более 269 млн рублей. Развитие проекта будет происходить по таким направлениям, как производство обуви и выращивание крупного рогатого скота. Запуск проекта запланирован на 2020 год. Реализация проекта позволит создать 500 рабочих мест. Гендиректор компании Александр Лопатников отмечает значимость для региона кожевенного производства, на восстановление которого компания нацелена в первые годы своей работы. «В наших планах привлечь на предприятие местных жителей, передать им знания и навыки, а также применить преференцию по привлечению иностранной рабочей силы без квот», - говорит он.

Компания «Спасский Лесоперерабатывающий Комплекс-Групп» («СЛПК-Групп»), резидент свободного порта Владивосток, планирует создание комплекса перерабатывающих производств по таким направлениям, как лесо- и камнепереработка в городе Спасск-Дальний Приморского края. Объем капиталовложений в проект составит более 400 млн рублей. Запланировано создать 120 рабочих мест. Комплекс будет создан на территории бывшего завода ЖБИ, где планируется новое строительство и реконструкция существующих зданий. В рамках проекта на площади 30 тыс кв. м инвестор намерен возвести необходимые производственные сооружения. Реализация проекта начнется в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

- Новые производства на территории свободного порта Владивосток подтверждают востребованность и выгодность преференций особого экономического режима. Задача Корпорации – оказывать содействие и обеспечить реализацию благоприятных финансовых и административных условий бизнесу в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, - сказал глава КРДВ Денис Тихонов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Комплексный план развития Владивостока представят на ВЭФ-2017
04:42, 11 июня 2017 Комплексный план развития Владивостока представят на ВЭФ-2017

Главам России и Японии

В Минфине заявили о максимальной устойчивости бюджета
03:33, 11 июня 2017 В Минфине заявили о максимальной устойчивости бюджета

Безопасным для бюджета следует считать показатель на уровне 5-6% ВВП

Индексация пенсий для работающих пенсионеров отложена до 2020 года
00:54, 11 июня 2017 Индексация пенсий для работающих пенсионеров отложена до 2020 года

Отмена индексации была мерой, предпринятой с целью оптимизации расходов

Дальневосточный гектар: получить бесплатную землю могут еще 50 тысяч человек до конца года
22:03, 10 июня 2017 Дальневосточный гектар: получить бесплатную землю могут еще 50 тысяч человек до конца года

На сегодня уже оформлено более 19,5 тысячи заявок

Генеральный консул Польши знакомится с Владивостоком
20:17, 09 июня 2017 Генеральный консул Польши знакомится с Владивостоком

Кжиштоф Свидерек прибыл в столицу Приморья впервые

Юрий Трутнев: Второе казино в Приморье появится в 2018 году
17:13, 09 июня 2017 Юрий Трутнев: Второе казино в Приморье появится в 2018 году

Полпред заявил об этом в рамках IV Дальневосточного Медиасаммита

МИД России озабочен обстановкой на Корейском полуострове
17:04, 09 июня 2017 МИД России озабочен обстановкой на Корейском полуострове

Военного решения этого вопроса нет и быть не может