Ночной рейс ZF-2544 из Камрани (Вьетнам) во Владивосток задержится на 2 часа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта. Борт Boeing 757-200 компании АЗУР эйр, согласно расчетам, прибудет в 04:15 вместо 02:30 по расписанию.
Ночной рейс из Вьетнама во Владивосток задержится на 2 часа
Расчетное время прибытия - 04:15Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.
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