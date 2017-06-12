Во Владивостоке на 7,5 часов задерживается авиарейс в КНДР

​В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке более чем на 7,5 часов задерживается авиарейс в КНДР: борт Ту-154 компании Air Koryoсообщением Владивосток-Пхеньян по расписанию должен вылететь в 12:20, однако вылет задерживается до 20:00, сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта. По расчетам, регистрация на рейс будет проходить с 18:00 до 19:20.

Необходимо отметить, что задерживается и прибытие рейса во Владивосток из столицы Северной Кореи: Ту-154 той же авиакомпании по расписанию должен был прибыть в 11:00, но из-за опоздания расчетное время прибытия - 15:00.

А вот рейсы Москва-Владивосток SU-6481 и FV-6481 прибыли во Владивосток с опережением расписания на полчаса.