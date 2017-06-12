Во Владивостоке отменен рейс в Находку

Автобусный междугородний рейс из Владивостока в Находку на 10:25 отменен сегодня,12 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал. Это автобус маршрута 505.
Также был отменен рейс 515 по маршруту Владивосток-Терней на 07:25.
Автобусный междугородний рейс из Владивостока в Находку на 10:25 отменен сегодня,12 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал. Это автобус маршрута 505.
Также был отменен рейс 515 по маршруту Владивосток-Терней на 07:25.
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