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Во Владивостоке отменен рейс в Находку

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Автобусный междугородний рейс из Владивостока в Находку на 10:25 отменен сегодня,12 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал. Это автобус маршрута 505.

Также был отменен рейс 515 по маршруту Владивосток-Терней на 07:25.

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