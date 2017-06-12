Зрелищный дрифт показали дальневосточные гонщики на «Змеинке»

Во Владивостоке прошел второй этап DSL

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

В воскресенье, 11 июня, во Владивостоке на автодроме «Змеинка» состоялся второй этап Drift Street Legal, сообщает РИА VladNews.

Традиционно чемпионат начался с квалификации гонщиков, после чего состоялись парные заезды. В заездах принимали участие, как новички, так и профессионала, а также чемпионы и призеры соревнований по автоспорту.

Стоит отметить, что боролись за звание чемпиона DSL 38 пилотов со всего Дальнего Востока. А поддержать своих фаворитов съехалось несколько сотен зрителей.

Как и прежде, спортсмены подарили зрителям яркое авто-шоу и незабываемые эмоции. Также уже известные всем участники RDS Екатерина и Максим Седых выступили с показательными выступлениями.