В Apple сообщили, когда наступит конец света

Жизнь без приложений приравнивают к апокалипсису

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

В американской корпорации Apple провели необычное сравнение - жизнь современного человека без смартфонов и развлекательных программ с концом света, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VistaNews. Ролик об этом был презентован в рамках выставки WWDC-2017.

На ролике, специалисты провели параллель между концом света и исчезновением мобильных телефонов и любимых игр. На записи новичок Apple случайным образом выдергивает шнур, ответственный за работу серверов компании. Из-за ошибки сотрудника компании, у пользователей исчезают приложения на телефоне и начинается конец света. Ввиду этого, происходят масштабные аварии на производствах и дорогах. Сами же разработчики подчеркнули, подобного развития событий не будет никогда.