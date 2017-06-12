Юпитер убивает планеты солнечной системы

Ученые заметили изменения в Солнечной системе

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

Всем давно известно, что наша Солнечная система значительно отличается от других. По словам ученых она должна иметь несколько суперземель, которые обладают предельно короткими орбитальными периодами. В натоящий момент, ученые эти суперземли не наблюдают, что и позволяет говорить им о различии между Солнечной и другими системами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

По словам исследователей, виной этому может быть постоянные передвижения Юпитера во время формирования Солнечной системы. Юпитер перемещался во внутреннюю зону на довольно близкое расстояние к Солнцу, из-за чего менялись орбиты суперземель. Во время происходивших в них изменений, суперземли сталкивались друг с другом и другими небесными объектами, в результате чего взрывались. Ученые предполагают, что Земля, Марс, Венера и Меркурий начали формироваться из остатков первого поколения планет только после того, как Юпитер вернулся на место, которое он сейчас занимает в Солнечной системе.